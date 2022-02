Arnaut Danjuma volgt met hattrick Rafael van der Vaart op en bezorgt Villarreal ruime zege

Buitenlands voetbal LIVE | Wout Weghorst opent de score tegen Joël Veltman, Donny van de Beek treft Southamp­ton

Na een week vol mooie wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League is het vandaag weer tijd voor competitievoetbal. Vooral in de Premier League staat een aantal aardige potjes op het programma. Zo staan Joël Veltman en Wout Weghorst tegenover elkaar en hoopt Donny van de Beek met Everton weer punten te pakken in de strijd tegen degradatie. Volg hier ons livecenter.

16:24