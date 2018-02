Armenteros krijgt wel groen licht van FIFA voor stap naar Portland Timbers

FC Utrecht kreeg eind januari geen toestemming om Armenteros op huurbasis over te nemen, omdat hij in dit seizoen dan voor drie verschillende clubs zou spelen. Omdat Portland Timbers volgende maand aan een nieuw seizoen in de MLS (Amerikaanse profcompetitie) begint, kreeg Armenteros wel groen licht van de FIFA voor deze overstap. Hij zal tot december 2018 worden verhuurd aan Portland Timbers. Armenteros ligt nog tot de zomer van 2020 onder contract bij Benevento, de hekkensluiter in de Serie A. Daar scoorde Armenteros het afgelopen halfjaar één keer in negen optredens.