Arias maakt eerste doelpunt voor Atlético

Kleine zege Sporting Portugal op Moreirense

22:02 Sporting Portugal heeft in de Portugese voetbalcompetitie de eerste overwinning in drie duels behaald. De club met de Nederlandse trainer Marcel Keizer versloeg Moreirense met 2-1. Sporting speelde vorig weekeinde gelijk tegen FC Porto (0-0) en de speelronde daarvoor was Tondela met 2-1 te sterk.