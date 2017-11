Argentinië zonder Messi geeft voorsprong uit handen

'Niet te geloven dat het gesprek nu over Zlatan gaat'

14:12 Onmiddellijk nadat Zweden in de play-offs voor een WK-ticket Italië had verslagen ging het gesprek vooral over Zlatan Ibrahimovic. Komt de grootste voetballer van het land terug op zijn beslissing te stoppen als international, nu Zweden naar de eindronde in Rusland gaat?