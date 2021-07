Argentinië na heerlijk gevecht en penalty’s tegen Colombia naar finale Copa América

Argentinië heeft zich met moeite weten te plaatsen voor de finale van de Copa América. Na een 1-1 gelijkspel tegen Colombia brachten strafschoppen de beslissing. In de penaltyreeks was de Argentijnse doelman Emiliano Martínez de grote held door drie Colombianen van scoren af te houden. In de eindstrijd ontmoeten de Argentijnen zaterdag in het Maracanã van Rio de Janeiro gastland Brazilië, dat gisteren te sterk was voor Peru (1-0).

Met het lege Estádio Mané Garrincha in de Braziliaanse hoofdstad Brasília als kil decor, was de strafschoppenreeks een dramatisch einde van een klassiek en intens Latijns-Amerikaans voetbalgevecht.

Daarin leek aanvankelijk niet veel aan de hand voor het favoriete Argentinië, waar Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis terugkeerde. Al na zes minuten opende spits Lautaro Martínez de score, op aangeven van Lionel Messi. Daarmee bewees de Argentijnse aanvoerder, die na het aflopen van zijn contract bij FC Barcelona transfervrij is, opnieuw zijn grote waarde. Het was al zijn vijfde assist dit toernooi en met zijn vier goals is hij voorlopig ook topscorer. Messi is betrokken bij 82 procent van de doelpunten (11) die Argentinië op deze Copa América maakte.

Maar zoals vaker dit toernooi, liet Argentinië zich na de snelle voorsprong terugzakken. Daartoe werd het ook gedwongen door het agressieve Colombia, dat onverschrokken op jacht ging naar een goal. Die kwam er al bijna na een dik half uur, toen William Barrios via het been van de Argentijnse middenvelder Giovanni Lo Celso van afstand de paal raakte. Uit de daaropvolgende corner kopte Yerry Mina nog op de lat.

Verdiende gelijkmaker

Na rust bleef het spel op en neer golven. Colombia kreeg de verdiende gelijkmaker een kwartier na de onderbreking, toen invaller Edwin Cardona Luis Diaz wegstuurde. Die was te snel voor verdediger German Pezzella en tikte de bal behendig langs doelman Emiliano Martínez.

De gelijkmaker leek een wake-upcall voor Argentinië, dat nog eens extra aanzette. Invaller Angel Di Maria gaf Lautaro Martínez een kans op een presenteerblaadje, maar de spits miste voor een vrijwel leeg doel. Ook Di Maria zelf was dicht bij een treffer, maar hij schoot voorlangs. In de slotfase had Messi de beslissing op zijn schoen, maar hij raakte van dichtbij de paal.

Volledig scherm De Argentijnse doelman Emiliano Martínez stopt de derde Colombiaanse strafschop van Edwin Cardona. © REUTERS Messi scoorde wel in de penaltyreeks, waarin doelman Martínez een glansrol vertolkte. Hij stopte de inzetten van oud-Ajacied Davinson Sánchez, Mina en Cardona en leidde zijn ploeg daarmee naar de finale van zaterdag tegen aartsrivaal en titelverdediger Brazilië.

Sinds 1993 geen prijs

Voor Argentinië, dat in 1916 de eerste kampioen werd van het oudste internationale landentoernooi ter wereld, is het de vijfde finale van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in de laatste zeven edities (sinds 2004). Alleen in 2011 in eigen land en in 2019 in Brazilië haalden de Argentijnen de eindstrijd niet. Geen van die finales werd echter gewonnen. Sterker, Argentinië is al sinds de winst in de Copa América van 1993 zonder internationale hoofdprijs, ondanks een reeks finales op het eigen continent en de verloren WK-finale van 2014 tegen Duitsland (1-0) in het Maracanã.

Ook voor Messi, die met Barcelona al alle records brak én alles won wat er in het voetbal te winnen valt, is het ontbreken van een hoofdprijs met de Argentijnse nationale ploeg een smet op zijn glanzende erelijst. Zaterdag mag hij met zijn ploeg op herhaling in het Maracanã, de voetbaltempel in Rio de Janeiro. Een mooiere plek om zijn belofte aan het Argentijnse voetbal in te lossen is nauwelijks denkbaar, evenmin een mooier affiche. Brazilië en Argentinië zijn momenteel zonder twijfel de twee sterkste landen van Zuid-Amerika, met Neymar en Messi bovendien als de twee absolute sterren van het toernooi.

Volledig scherm Argentinië viert de openingstreffer van Lautaro Mártinez. © EPA

Volledig scherm Lionel Messi benut zijn strafschop en de beslissende penaltyreeks. © REUTERS

Volledig scherm Teleurstelling bij Colombia na de uitschakeling in de halve finale. © AFP

Volledig scherm Lionel Messi had het soms zwaar te verduren. Na een tackle speelde de Argentijnse aanvoerder een deel van de tweede helft met een bebloede enkel. © REUTERS