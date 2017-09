Argentinië blijft in gevarenzone, Uruguay dichter bij WK-kwalificatie

John Murillo zette Venezuela vlak na rust verrassend op voorsprong. Door een eigen doelpunt van Rolf Feltscher kwamen de Argentijnen vijf minuten later langszij. Met het punt blijft Argentinië steken op de vijfde plek in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks - genoeg voor een plek in de play-off tegen de winnaar van de groep in Oceanië, Nieuw-Zeeland.



Uruguay nam het vannacht op tegen Paraguay, dat ook nog volop in de strijd is voor een WK-ticket. In het laatste kwartier maakte de ploeg van Luis Suárez met een doelpunt van Federico Valverde en een eigen doelpunt van Gustavo Gomez het verschil. Angel Romero deed vlak voor tijd nog wat terug, maar het was niet genoeg voor een punt: 1-2.