Argentijnse wereldkampioen Leopoldo Luque (71) bezwijkt aan corona

Luque was basisspeler van Argentinië tijdens het WK van 1978. De besnorde aanvaller scoorde tijdens de eindronde in eigen land tegen Hongarije (2-1) en trof tweemaal doel tegen Peru (6-0).



Hij verscheen ook aan de aftrap voor de finale tegen Oranje in Estadio Monumental in Buenos Aires. Argentinië won de finale met 3-1, na een gelijke stand na reguliere speeltijd (1-1). Mario Kempes scoorde tweemaal voor de Argentijnen. Dick Nanninga maakte gelijk voor Oranje, dat Rob Rensenbrink vlak daarna nog op de paal zag schieten.