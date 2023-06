Argentijnse voetbalfan overlijdt na ‘sprong’ van tribune, fans reageren geschokt

Een Argentijnse voetbalsupporter is zaterdag om het leven gekomen na een val van een tribune in Estadio Monumental in de hoofdstad Buenos Aires. Daar speelden River Plate en Defensa y Justicia op dat moment een competitiewedstrijd. Het duel werd direct stilgelegd.

De wedstrijd was nog geen 25 minuten onderweg toen er paniek uitbrak op een van de tribunes achter het doel: fans daar reageerden geschokt nadat een man van de bovenste ring in hun vak was gevallen. De val van zo’n 16 meter werd de supporter fataal. Toen de scheidsrechter besefte wat er aan de hand was, legde hij de wedstrijd direct stil.

Wat zich exact heeft afgespeeld is nog niet geheel duidelijk. Argentijnse media melden dat de supporter zou zijn gevallen. Maar volgens een officiële verklaring van River Plate ,,sprong” een man van de Sivori Alta-tribune in het diepe. De lokale sportkrant Olé meldt dat het om de 53-jarige Pablo Serrano gaat, een lid van de club. Ook diens dochter was tijdens wedstrijd in het stadion, zij het in een ander vak.

Volgens River Plate was de tribune waar Serrano stond op het moment van het tragische voorval voor 90 procent bezet. Volgens de club ging er geen ,,gewelddadige situatie” aan het incident vooraf en ,,werd het stadion binnen 30 minuten volledig ontruimd”.

Volledig scherm Supporters en spelers van River Plate op het moment dat de wedstrijd wordt gestaakt. © AFP

Maar voor veel fans in het immense stadion was niet direct duidelijk wat er aan de hand was. ,,We snapten er niets van”, zegt een supporter die in een ander vak stond. ,,De stadionspeaker liet in eerste instantie alleen weten dat de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. ‘Blijf op uw plaatsen’ was het enige dat ons werd gezegd”, getuigt een andere fan.

De boodschap werd echter niet door iedereen gehoord en door het beperkte signaal op de mobiele telefoons, bleven duizenden fans in vertwijfeling achter. Pas toen de wedstrijd definitief werd gestaakt, beseften de ruim 82.000 fans wat er was gebeurd, en verlieten ze geschokt en bedroefd het stadion. Enkele woedende fans - naar verluidt vrienden en bekenden van het slachtoffer - vielen journalisten aan die buiten het stadion verslag deden van het tragische voorval. Dat laten beelden op sociale media zien.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De lokale autoriteiten hebben de bewuste tribune inmiddels voor 24 uur gesloten zodat de forensische politie en andere onderzoekseenheden bewijsmateriaal kunnen verzamelen om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Ook zullen videobeelden worden bestudeerd.

Volledig scherm Politie, brandweer en forensische onderzoekers op de plek waar het slachtoffer viel. Een tent schermt het lichaam af. © AFP

Verbouwing

Het stadion van River Plate, beter bekend als ‘El Monumental’ ondergaat momenteel een renovatie. Het stadion uit 1937 werd al meerdere malen gemoderniseerd, onder andere voor het WK in 1978. Omdat de wedstrijden van de club steevast zijn uitverkocht, wordt de thuishaven van de Argentijnse selectie uitgebreid van 72.000 tot 84.000 toeschouwers. Daarmee wordt ‘El Monumental’ het grootste stadion van Zuid-Amerika.

Saillant detail is dat de tribune waar de fan vanaf viel nog niet was gerenoveerd. Die staantribune moet nog worden omgebouwd tot tribune met zitplaatsen. Aan de onderkant van de betreffende tribune zijn hekken die moeten voorkomen dat fans in het diepe vallen, maar bij iedere wedstrijd zitten tientallen supporters op diezelfde hekken om hun team aan te moedigen, met alle risico’s van dien. Het is niet bekend of dit ook gold voor de omgekomen supporter.

Volledig scherm Iedere wedstrijd zitten tientallen fans op de hekken die een val van de tribune moeten voorkomen. © AFP

Vervolg

De Argentijnse voetbalbond stuurde via een bericht op Twitter condoleances aan de nabestaanden van de omgekomen fan. Het is niet bekend waar en wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Ook is nog niet bekend of er bij de hervatting publiek aanwezig zal zijn. Bij de andere wedstrijden van de negentiende speelronde van de Argentijnse competitie werd ondanks het incident gewoon afgetrapt.

Volledig scherm Estadio Monumental heeft drie ringen en wedstrijden zijn normaliter compleet uitverkocht. © AFP