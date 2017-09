Arbiters in Uruguay staken vanwege agressie op het veld

Napoli moeizaam naar zesde overwinning op rij

23 september Napoli heeft de laatste competitiewedstrijd voor de ontmoeting met Feyenoord in de Champions League gewonnen. De Italianen behaalden in Ferrara bij nieuwkomer SPAL de zesde overwinning in zes wedstrijden. Gemakkelijk ging dat niet, de winnende treffer (2-3) viel pas in de 83e minuut.