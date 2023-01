Arbiter Mateu Lahoz krijgt geen wedstrijd in Spanje en zou na merkwaardige optredens aan afscheid denken

Lahoz was op het WK de gebeten hond na zijn optreden tijdens het kwartfinaleduel tussen Nederland en Argentinië. De ervaren Spanjaard bleef maar met kaarten strooien en kreeg na afloop van beide kanten kritiek. Volgens Lionel Messi is Lahoz niet geschikt om beladen wedstrijden te fluiten en Frenkie de Jong vond diens optreden ‘Echt schandalig' .

Bij zijn eerste optreden in Spanje ging het vervolgens opnieuw mis. Ook FC Barcelona - Epanyol liep onder zijn leiding flink uit de hand. Maar liefst veertien gele kaarten deelde hij uit en de sportkranten waren bikkelhard: ‘Het optreden van Circus-Lahoz was gekmakend’ .

Het Argentijnse TyC Sports weet ondertussen te melden dat Lahoz zijn fluit over een half jaar op gaat bergen. Het hoe en waarom van dat besluit, is nog niet duidelijk. De Valenciaan fluit al dertien jaar op het hoogste niveau en had onder meer de leiding over de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea in 2021.