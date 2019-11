Arbiter Makkelie naar Zwitserland voor EK-kwalificatieduel

Makkelie krijgt in de Arena van Sankt Gallen steun van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Kevin Blom is vierde official.



Zwitserland is nog volop in de race voor deelname aan het EK van 2020. Het land staat derde in groep D met elf punten, achter Ierland en Denemarken die beide op twaalf punten staan.