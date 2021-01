Antwerp verstoot Van den Broms Genk voorlopig van plek twee dankzij goals probleemkind Zé

Superduo Dost en Lang helpen Club Brugge aan zege in derby met Cercle

28 januari Bas Dost en Noa Lang blijven belangrijk voor Club Brugge, dat ruim aan kop gaat in de Belgische Jupiler Pro League. Op aangeven van Dost maakte Lang vanavond in de 58ste minuut de winnende 1-2 in de derby tegen Cercle Brugge in het Jan Breydel Stadion, de thuishaven van beide clubs.