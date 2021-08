Antwerp legt Standard Luik over de knie dankzij Zwitserse vijfklapper

Frey maakte afgelopen seizoen als huurling al indruk bij Waasland-Beveren en dat was voor Antwerp reden genoeg om hem definitief over te nemen van Fenerbahce. Bij zijn debuut was hij al meteen trefzeker, maar vanmiddag eiste hij in de uitwedstrijd bij Standard Luik pas echt alle aandacht voor zich op. Frey stond telkens op de goede plek en legde er uiteindelijk vijf in, voordat hij een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald. In België hadden ze het al over een ‘Freyselijke afstraffing’ voor Standard en Frey de ‘zotte Zwitser’.