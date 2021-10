Antony met ‘Braziliaanse eredivisie-goal’ in de voetsporen van Romário en Ronaldo

Het lijstje met Brazilianen die ooit in Nederland actief waren, is flink. In totaal speelden er niet minder dan 70 voetballers uit dat land ooit in de eredivisie, of in de eerste divisie. Daar staan uiteraard wereldtoppers tussen (zie hieronder), maar ook mindere goden. Zeggen de namen Arghus Soares Bordignon (Excelsior in 2016/17), Wilson da Silva Chagas, João Carlos Campos Wisnesky (beiden Telstar in 1965/66), Zeze Gambassi (Fortuna’54 in 1965/66) en Zefilho (NAC in 1998/99) jou bijvoorbeeld nog iets? Vermoedelijk niet al teveel.

Volledig scherm David Neres viert een doelpunten met Gabriel Jesus, Roberto Firmino en Everton. © EPA Zij maakten aanmerkelijk minder furore dan Antony, die na zijn transfer van São Paulo naar Ajax nu voor het eerst bij de nationale ploeg zit. Sterker nog: hij scoorde in de nacht van donderdag op vrijdag direct bij zijn debuut, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela. Hij treedt daarmee in de voetsporen van ploeggenoot en boezemvriend David Neres, die op 9 juni 2019 in een vriendschappelijk duel met Honduras zijn eerste (en tot nu toe enige) doelpunt voor Brazilië wist te noteren. Zij zijn de twee meest recente Brazilianen die scoren voor hun land terwijl zijn de eredivisie spelen.

Dan door naar een man die voor altijd in de Nederlandse voetbalgeschiedenisboeken zal staan. Afonso Alves maakte op 7 oktober 2007 doodleuk zeven (!) goals tijdens de 9-0 overwinning van SC Heerenveen op Heracles Almelo. Een paar maanden eerder was hij voor het eerst opgeroepen voor de Seleção, een maand vóór zijn glansrol tegen Heracles scoorde hij in een oefenduel met Mexico. Uiteindelijk kwam Alves tot slechts acht interlands, het bleef bij die ene treffer. Via Middlesbrough en Qatar belandde hij in de vergetelheid.

Dat geldt absoluut niet voor twee grootheden die bij PSV speelden. Romário kwam in 1988 naar Eindhoven, toen hij al lang en breed international was. Ook tijdens zijn dienstverband bij PSV speelde én scoorde hij met enige regelmaat voor de nationale ploeg. Hij vertrok in 1993 naar FC Barcelona, waarna ene Ronaldo na het WK 1994 neerstreek op De Herdgang. Ook hij was op dat moment al international en doelpuntenmaker voor Brazilië, maar in zijn twee jaar in Nederland vond hij ook regelmatig het net. En ook híj verdiende een transfer naar Barça.

Quizvraag Bastos

Overigens zijn er naast dit rijtje spelers nog meer spelers met een verleden in Nederland én een interlandcarrière voor Brazilië. Enige verschil met bovenstaande spelers: zij scoorden überhaupt niet óf scoorden niet terwijl ze in ons land actief waren. Met name PSV doet wat dat betreft een flinke duit in het zakje. Zo hebben we spelers als Heurelho Gomes, Alex, Marcos Vampeta, Diego Tardelli, Cássio Ramos, Robert en Fágner. Namens Ajax hebben we nog Marcio Santos en Maxwell, al werd laatstgenoemde pas op latere leeftijd international, toen hij bij PSG speelde. Minder bekend zal de naam van Bruno Uvini zijn: hij speelde drie interlands, ruim voordat hij naar FC Twente kwam.

En dan is er natuurlijk nog het antwoord op een inmiddels bekende quizvraag: Michel Bastos. Hij speelde in Nederland bij Feyenoord en werd verhuurd aan Excelsior, waar hij nooit echt indruk maakte. Via zijn vaderland en Lille belandde hij uiteindelijk bij Olympique Lyon, waar hij de nationale ploeg haalde. Ook speelde hij nog voor clubs als AS Roma en Schalke 04. Hij was zelfs actief op het WK 2010.