Antony looft Erik ten Hag en geniet van League Cup: ‘Dit is de eerste van nog veel meer prijzen’

,,Ik ben erg blij dat ik mijn eerste prijs al in mijn eerste seizoen hier win", aldus de 23-jarige Antony tegen clubmedia. De vleugelspeler kwam vorige zomer voor zo'n 100 miljoen euro over van Ajax en is blij dat hij nog steeds met manager Erik ten Hag werkt.

,,We zijn echt een team, dat is ongelooflijk. Als het goed zit tussen de spelers en de trainers, dan kan het niet mis gaan. Ik ben niet iemand die blij is met iets kleins, ik wil prijzen winnen en er zijn veel spelers die er net zo over denken. Die mentaliteit verspreid zich door de selectie en we gaan met zijn allen nu dezelfde kant op.”

Lees ook: Dansende Erik ten Hag tot de orde geroepen door grappende Roy Keane: ‘Neem ontslag’

,,Erik is essentieel. Zijn energie, vertrouwen, intelligentie en strategie zijn ongelooflijk. Alles wat hij voor de wedstrijd vertelt, komt uit, dus hij is hier onderdeel van. Dit is de derde prijs die ik met hem pak. Na de wedstrijd knuffelden we elkaar en hij zei dat er nog meer in het verschiet ligt. We hebben dezelfde mentaliteit.”

Overigens is de League Cup de vierde prijs die Ten Hag en Antony samen pakken. In 2021 en 2022 werden ze met Ajax landskampioen en in 2021 werd ook de KNVB Beker gewonnen.

Volledig scherm Erik ten Hag en Antony in hun tijd bij Ajax. © EPA

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.