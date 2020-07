Antonio kegelt Krul en Norwich met vier goals uit Premier League

Voor de aftrap leek manager Daniel Farke zich al neer te hebben gelegd bij degradatie. ,, Laten we eerlijk zijn: zelfs als we de laatste vier wedstrijden zouden winnen is het niet voldoende om in de Premier League te blijven", zei de Duitse coach van Norwich. En nee, voor de felgekleurde groen-gele tribunes wekte Norwich City inderdaad geen moment de indruk dat er nog wat te halen viel.



Na ruim tien minuten mocht Krul de bal al uit het net halen. Antonio ramde een door Diop verlengde hoekschop hard achter de Nederlandse goalie, die zijn ploeg hopeloos voor de dag zag komen op Carrow Road. Nog voor rust kopte Antonio zijn tweede binnen en leek daarmee het lot van de thuisploeg al te bezegelen.



In een belabberde tweede helft ebde het geloof bij Norwich steeds verder weg. Alleen Antonio leek er nog wel zin in te hebben. De vaak bekritiseerde aanvaller van West Ham - betrokken bij zeven goals in zijn laatste vier competitieduels - prikte zijn eerste hattrick in de Premier League binnen en maakte twintig minuten voor tijd zelfs zijn vierde. Een zeer belangrijke zege voor de Hammers in de strijd tegen degradatie. Nummer 18 Bournemouth moet vier duels voor het einde nog zes punten goedmaken op West Ham.



Norwich degradeert al voor de vijfde keer uit de Premier League, een record. Het gebeurde de club ook in 1995, 2005, 2014 en 2016. Vorig jaar keerde Norwich met Krul onder de lat terug in de Premier League. De groen-gele brigade wist slechts vijf wedstrijden te winnen en verloor vanmiddag al voor de 24ste keer. Of Krul zijn club trouw blijft, is nog niet bekend. De 32-jarige Hagenaar verlengde vorig jaar zijn contract tot de zomer van 2022. Hij speelde eerder voor Newcastle United, Ajax, AZ en Brighton & Hove Albion.



Het andere zaterdagmiddagduel in de Premier League eindigde in een 2-1 zege van Watford op Newcastle United door twee identiek benutte penalty's van aanvoerder Troy Deeney. Ook voor Watford, 17de in de Premier League met evenveel punten als West Ham, een cruciale zege.