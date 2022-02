Antonio Conte wil in gesprek met Tottenham: ‘Als de coach het probleem is, ben ik klaar om te vertrekken’

Antonio Conte ging gisteravond met Tottenham Hotspur onderuit op bezoek bij het Burnley van Wout Weghorst en Erik Pieters ( 1-0 ). Hoewel de Italiaan pas sinds november in dienst is in Londen heeft hij nu al laten weten twijfels te hebben of hij wel de juiste man op de juiste plaats is.

Lang bleef Conte in de Premier League ongeslagen met Tottenham Hotspur, maar van de vijf laatste competitiewedstrijden werden er maar liefst vier verloren. Nota bene koploper Manchester City werd afgelopen zaterdag wel verslagen, maar na een nederlaag tegen Chelsea volgden er ook pijnlijke zeperds tegen Southampton, Wolverhampton Wanderers en Burnley. Tegen Southampton en Wolverhampton Wanderers ging Spurs zelfs in eigen huis onderuit.

De twijfels slaan dan ook toe bij de Italiaanse leermeester: ,,Ik ben hier gekomen om de club te helpen en als het probleem de coach zou zijn, ben ik klaar om te vertrekken. Geen probleem. Ik probeer alles, maar de situatie verandert niet. Ik sta open om te doen wat de club wil, want ik wil de club helpen. Ik werk heel hard, ik geef 20 uur per dag aan Tottenham Hotspur, maar het is niet genoeg. Voor mij is deze situatie onaanvaardbaar. Vier van de vijf laatste wedstrijden verliezen is een ramp", aldus Conte.

De Italiaan vervolgt: ,,Ik kwam binnen om de situatie te verbeteren, maar misschien ben ik op dit moment niet goed genoeg om de situatie te verbeteren. Ik ben te eerlijk om mijn ogen ervoor te sluiten en op deze manier door te gaan. We moeten zeker met elkaar gaan praten om te bekijken wat de beste oplossing is, want ik ben echt gefrustreerd. Ik sta open voor elke beslissing, want dit is de eerste keer dat ik in zo'n situatie zit. Op deze manier eindigen we tiende, twaalfde of dertiende en eindigen we in dezelfde situatie als toen ik hier kwam", zei Conte, die pas 22 wedstrijden heeft gecoacht bij Tottenham.

Volledig scherm Na de winst op Manchester City was Antonio Conte nog dolgelukkig. © EPA

Het huwelijk tussen Tottenham en Conte is vooralsnog een bewogen huwelijk. In februari ontstond al ruis op de lijn toen Conte in een interview met Sky Sports Italia gezegd zou hebben dat zijn team in de winterse transferperiode verzwakt was. Dejan Kulusevski en Rodrigo Bentancur kwamen over van Juventus, maar daar stond het vertrek van Tanguy Ndombélé, Dele Alli, Bryan Gil en Giovani Lo Celso tegenover. Volgens Conte werd zijn interview echter verkeerd geïnterpreteerd, waarna de problemen helemaal verdwenen leken toen Manchester City werd verslagen en Conte sprak over ,,mogelijk de beste spelersgroep die hij ooit had gehad als trainer".

Volgens Engelse media komt er een snel crisisgesprek tussen voorzitter Daniel Levy en de Italiaanse coach. Waar Conte twijfels zaait over zijn eigen toekomst, daar zou de Spurs-leiding de Italiaan willen overtuigen dat hij nog steeds de juiste man op de juiste plek is. Sinds het vertrek van Mauricio Pochettino in november 2019, die ruim vijf seizoenen coach was van Tottenham, waren er al vier verschillende trainers bij Tottenham: José Mourinho, Ryan Mason, Nuno Espírito Santo en Conte.

