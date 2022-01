Anthony Martial ontkent ‘werkweigering’ bij Manchester United: ‘Nooit gebrek aan respect getoond’

Samenvatting Liverpool lang tegen tien man van Arsenal, maar kan zonder steraanval­lers niet scoren

Het eerste duel in de halve finale van de League Cup tussen Liverpool en Arsenal is in een gelijkspel geëindigd. Hoewel de bezoekers uit Londen meer dan een uur lang tien man speelden, wist Liverpool niet te scoren op Anfield: 0-0.

14 januari