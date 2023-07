André Onana krijgt twee goals om de oren bij debuut voor Manchester United

Timber

Maatsen

Chelsea is op tour in de Verenigde Staten en opnieuw was er vannacht een rol weggelegd voor Ian Maatsen. De Nederlander maakte vorige week twee doelpunten tegen Wrexham (5-0), begon al in de basis tegen Brighton (4-3) en speelde nu opnieuw als basisspeler tegen Newcastle United (1-1). Hij werd als rechtsbuiten opgesteld, terwijl hij in het verleden juist geregeld als linksback speelde. De 21-jarige Vlaardinger maakt indruk op trainer Mauricio Pochettino van Chelsea. ,,Tot zover komt hij voor in mijn plannen. Hij is een speler die op meerdere posities uit de voeten kan en het spelletje begrijpt. Hij is een heel slimme speler.”