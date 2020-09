Anderlecht zet goede reeks voort met zege bij Waasland-Beveren

‘Barça-fans stomver­baasd: Koeman heeft pareltje Riqui Puig niet nodig’

15:07 Ophef in Catalonië. Daar speelt Barcelona vanavond om de vriendschappelijke Trofeo Joan Gamper, in het eigen Nou Camp, tegen Elche. In de wedstrijdselectie is echter geen plek voor Riqui Puig: er gaan inmiddels zelfs geruchten dat trainer Ronald Koeman van hem af wil.