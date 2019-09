Anderlecht wint weer niet: vijf punten na acht duels

VIDEO Manchester City blijft in spoor Liverpool na late zege op Everton

28 september Manchester City is de enige club in Engeland die koploper Liverpool voorlopig in het zicht houdt. De regerend kampioen won met 3-1 bij Everton. Manchester City heeft na zeven speelronden vijf punten minder dan Liverpool, dat eerder op zaterdag afrekende met Sheffield United (0-1).