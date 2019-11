Anderlecht wint en is nu zes duels op rij ongeslagen

Bayern ontslaat Kovac: Ten Hag kandidaat

20:59 Bayern München heeft volgens trainer Niko Kovac ontslagen. De 5-1 nederlaag tegen zijn oude ploeg Eintracht Frankfurt is de Kroaat fataal geworden. In Duitse media wordt Ajax-trainer Erik ten Hag, die eerder werkzaam was in München, als één van de kandidaten genoemd om Kovac op te volgen.