Anderlecht wint bij Kortrijk en stijgt naar zesde plaats

Poll Wie wint dit seizoen de Champions League?

20 oktober Het is al eind oktober, maar vanavond gaat gelukkig ook het nieuwe seizoen van start in de Champions League. Twee maanden geleden was Bayern München in de finale in Lissabon met 1-0 te sterk voor Paris Saint-Germain, dat net als Manchester City blijft dromen van het winnen van de meest prestigieuze prijs in Europa. Welke club is dit jaar de grote favoriet?