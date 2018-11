Anderlecht vangt bot: commissaris Frank Arnesen blijft bij PSV

AArnesen, voormalig speler van Ajax en PSV en onder meer ook oud-technisch directeur in Eindhoven, was naar verluidt in beeld om bij Anderlecht de rechterhand van de nieuwe sportieve baas Michael Verschueren worden. Op dit moment is Arnesen onder meer lid van de Raad van Commissarissen van PSV. De Deen, nog maar anderhalf jaar in functie als ‘voetbalcommissaris’ bij PSV, blijft voorlopig waar hij zit. Hij volgde op 1 juni 2017 Hans van Breukelen op in deze functie.