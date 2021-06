Ancelotti volgt Zidane op en keert terug als trainer Real Madrid

Ancelotti coachte eerder al Real Madrid van 2013 tot 2015. In die periode won hij een keer de Champions League. Zijn grootste successen vierde hij als trainer van AC Milan. Met die club, waarbij hij als speler twee keer de Europa Cup I veroverde, wist hij twee keer de Champions League te winnen. De Italiaan was in zijn 26-jarige carrière ook trainer van Parma, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München en Napoli.

Zidane diende vorige week zijn ontslag in bij Real Madrid. De voormalige topvoetballer had bij de Spaanse formatie nog een contract tot de zomer van 2022, maar hij stapte op omdat hij niet langer het vertrouwen voelde van de club. De ‘Koninklijke’ pakte dit seizoen geen enkele prijs. De ploeg van Zidane strandde in de Champions League in de halve finales en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op 2 punten van stadgenoot Atlético. De Spaanse beker ging naar FC Barcelona.