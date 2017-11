Anastasiou ook bij Kortrijk vroegtijdig weggestuurd

,,KV Kortrijk heeft de samenwerking stopgezet met hoofdtrainer Yannis Anastasiou, assistent-trainer Steve Rutter en conditietrainer Youssef Vos. We wensen hen veel succes in hun verdere carrière", meldt de club die voorlaatste staat in de Jupiler Pro League. Eerder deze week ontsloeg hekkensluiter Eupen al Jordi Condom, dat was nummer zeven in een inmiddels lange rij.

Kortrijk was het seizoen goed begonnen met zes punten uit drie duels, maar pakte daarna nog maar vijf punten. Belgische media weten te melden dat de Belg Glen De Boeck woensdagmiddag wordt gepresenteerd als opvolger.