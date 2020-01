Amerikaanse voetballers niet naar Qatar vanwege dreiging Midden-Oosten

Luuk de Jong kan Sevilla als invaller niet redden van puntenver­lies

3 januari Sevilla is in de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao blijven steken op 1-1. De club van Luuk de Jong verzuimde door het gelijkspel in punten gelijk te komen met nummer twee Real Madrid. Sevilla staat derde in La Liga met 35 punten, vier minder dan koploper FC Barcelona en twee minder van Real.