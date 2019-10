Amerikaanse play-offs: Hoe nu verder voor De Boer en de andere Nederlanders in de MLS?

Het reguliere voetbalseizoen in de VS zit erop. Een kampioen van de Major League Soccer (MLS) is er nog niet. De komende weken strijden veertien clubs in de play-offs om de MLS-cup, de landstitel in Amerika. Maar hoe zitten de MLS en de play-offs eigenlijk in elkaar?

Oost en west

In de MLS zijn 24 ploegen actief. Vanwege de omvang van de Verenigde Staten is de competitie verdeeld in twee afdelingen van twaalf clubs: de Western Conference en Eastern Conference. In het oosten spelen naast het Atlanta United van Frank de Boer ook clubs als New York City FC en DC United. Het westen heeft met LA Galaxy en LAFC twee clubs uit Los Angeles, terwijl ook Kelvin Leerdam met Seattle Sounders actief is in de westelijke competitie.



De clubs spelen zowel een thuis- als uitwedstrijd tegen een team uit hun eigen Conference en nemen het eenmaal op tegen ieder team uit de andere groep. Het totaal aantal wedstrijden komt dan op 34, waarna de top zeven van zowel het oosten als het westen zich plaatst voor de MLS-play-offs. In deze knockoutfase spelen de clubs om de landstitel. De kampioenen van de Conferences, LAFC (west) en New York City FC (oost), hoeven pas in de halve finale, in te stromen.

Play-offs

In de kwartfinales nemen de nummers twee tot en met zeven van de competitie het tegen elkaar op. De loting is gebaseerd op de ranglijst van het reguliere seizoen, waarbij het hoogst geplaatste team van de competitie tegen het laagst geplaatste team uit dezelfde Conference speelt. Zo treft nummer twee, Atlanta United, in de kwartfinale tegen New England Revolution. Oost en west treffen elkaar pas in de eindstrijd.



Waar vorig seizoen nog een thuis- en uitwedstrijd werd gespeeld, is dat dit seizoen teruggebracht tot één allesbeslissend duel. Hierbij heeft het hoogst geklasseerde team het thuisvoordeel.

Sterren

Ook Zlatan Ibrahimovic zien we met LA Galaxy terug in de playoffs. Niet Zlatan Ibrahimovic of Wayne Rooney, maar Carlos Vela was dit seizoen dé ster van de MLS. De Mexicaan maakte 34 doelpunten voor zijn club LAFC, waarmee hij het record van Atlanta United-spits Josef Martinez (31 goals) van vorig seizoen alweer uit de boeken schoot. Zlatan kwam bij LA Galaxy tot dertig doelpunten. De topscorer van afgelopen seizoen, Martínez, maakte er 'slechts' 27.



Naast de grote drie heeft de MLS nog veel meer sterren. Enkele grote namen die in Europa al carrière hebben gemaakt kiezen er op latere leeftijd voor om nog in de Verenigde Staten te gaan spelen. Zo zijn Bastian Schweinsteiger en Nicolás Gaitán actief voor Chicago Fire, spelen Jozy Altidore (ex-AZ) en Michael Bradley (ex-Roma en Heerenveen) bij Toronto FC en is Wayne Rooney de sterspeler van DC United.

Nederlanders

Ron Jans is sinds augustus trainer bij FC Cincinnati. Drie Nederlanders maken nog kans op de titel. De Boer greep met Atlanta United naast de eerste plaats in het oosten, maar alles is natuurlijk gericht op de landstitel. In zijn derde seizoen in de Verenigde Staten hoopt Kelvin Leerdam voor het eerst een prijs te pakken met Seattle Sounders. Jamiro Monteiro (ex-Heracles en Cambuur) speelt sinds dit seizoen voor Philadelphia Union en is ook nog in de race voor de titel.



Voor trainer Ron Jans en Maikel van der Werff zit het seizoen met FC Cincinnati er na gisteravond op. De club eindigde in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau als laatste in het oosten en kwam geen moment in de buurt bij een plaats in de play-offs. Ook Danny Hoesen (San Jose Earthquakes), Johan Kappelhof (Chicago Fire) en Eloy Room en Youness Mokhtar (Columbus Crew) wisten zich niet te plaatsen voor de eindstrijd en kunnen vakantie gaan vieren. Het nieuwe seizoen start in maart 2020.

Grootverdieners

Topscorer werd hij dit seizoen niet, maar op de salarislijst, die in Amerika gewoon openbaar is, is Ibrahimovic wel de absolute nummer een. De Zweed strijkt bij zijn club LA Galaxy jaarlijks 7,2 miljoen dollar op. Bradley (zes miljoen) en Schweinsteiger (5,6 miljoen) vormen samen met Zlatan de top drie. Topscorer Vela vindt zichzelf pas terug op plaats vijf op de lijst met een salaris van 4,5 miljoen dollar per seizoen, bijna vierhonderdduizend dollar minder dan nummer vier Altidore.



Ook de Nederlanders boeren goed in de Verenigde Staten. Grootverdieners zijn Kappelhof, Leerdam en Van der Werff met een salaris van 550 duizend dollar per seizoen. Ook Hoesen heeft met 500.000 dollar op jaarbasis weinig te klagen. Room moet het met een jaarsalaris van 300.000 dollar met een stuk minder doen.