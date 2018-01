'Amazon biedt mee op rechten Premier League'

Dat moet weer helpen om de koopdrift van gebruikers verder aan te wakkeren. Volgens marktonderzoekers besteden Prime-leden doorgaans twee keer meer dan doorsnee Amazon-klanten.



De webwinkelreus mikt volgens bronnen op een relatief bescheiden pakket van de uitzendrechten die binnenkort onder de hamer gaan. Eerdere inspanningen van Amazon om uitzendrechten te bemachtigen betroffen wedstrijden in American football competitie NFL en tennistoernooien.



Voorafgaand aan de veiling dit jaar doen steeds meer geruchten de ronde dat ook andere techreuzen zich in de biedingsstrijd zullen mengen. Facebook zou een van die bedrijven kunnen zijn. In 2015 boden Sky en BT samen 5,1 miljard pond (5,7 miljard euro) voor de uitzendrechten van drie seizoenen Premier League.