Altijd prijs voor debuterende Dost: ook voor Club Brugge is spits meteen trefzeker

VideoNatuurlijk was Bas Dost gisteravond in zijn eerste wedstrijd voor Club Brugge meteen trefzeker. De 31-jarige spits begon bij al zijn buitenlandse clubs met een doelpunt én een overwinning. ,,Bij je debuut ben je extra gemotiveerd”, sprak Dost na de 1-2 zege op STVV in Sint-Truiden.

Dost hield in Sint-Truiden een bijzondere traditie in stand. Voor de vierde keer op rij scoorde hij bij zijn debuut voor zijn nieuwe werkgever. Bij zijn drie Nederlandse clubs (FC Emmen, Heracles en Heerenveen) moest hij langer wachten op zijn eerste goal. Maar over de grens komt Dost overal binnen met stip.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

2012: VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 0-1

Bij VfL Wolfsburg (48 goals in 117 duels) scoort Dost op 25 augustus 2012 bij zijn debuut in de uitwedstrijd bij VfB Stuttgart. Op aangeven van de Braziliaanse middenvelder Vieirinha kopt hij in de 89ste minuut de winnende (0-1) binnen. Ondanks de droomstar is het flink wennen aan de aanpak van trainer Felix Magath. Pas in zijn derde seizoen in Wolfsburg komt hij helemaal los.

Volledig scherm Droomdebuut in de Bundesliga: Dost maakt de winnende in Stuttgart. © AFP

2016: Sporting - Moreirense 3-0

Bij zijn debuut voor Sporting Lissabon (93 goals in 127 duels) op 10 september 2016 zorgt Dost tien minuten na rust voor de 3-0 eindstand in de thuiswedstrijd tegen Moreirense. Het beeld van een juichende Dost zullen ze in Lissabon daarna nog vaak zien. Onder trainer Jorge Jesus, die precies weet hoe hij de lange aanvaller moet gebruiken, groeit hij in Portugal uit tot een doelpuntenmachine.

Volledig scherm In Lissabon geeft Dost in zijn eerste wedstrijd zijn visitekaartje af. © AFP

2019: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 2-1

Op 1 september 2019 is het ook raak voor Dost bij zijn debuut voor Eintracht Frankfurt (15 goals in 43 duels), waar hij dus slechts anderhalf jaar speelt. In de thuiswedstrijd komt hij er halverwege in tegen Fortuna Düsseldorf, dat een 0-1 voorsprong heeft. Dost zorgt voor de ommekeer. Hij kopt in de 56ste minuut de 1-1 binnen, zijn Portugese aanvalspartner Gonçalo Paciência zorgt kort voor tijd voor de winnende 2-1.

Volledig scherm Ook in Frankfurt is het meteen raak voor Dost. © BSR Agency

2021: Sint-Truiden - Club Brugge 1-2

Ook in het shirt van Club Brugge geeft Dost meteen zijn visitekaartje af. Uit tegen Sint-Truiden is het al in de dertiende minuut raak. En hoe. Na een prima voorzet van Charles De Ketelaere neemt Dost de bal vol op zijn slof: 0-1. ,,Bij je debuut ben je extra gemotiveerd”, aldus de spits in Het Laatste Nieuws. ,,Vanaf minuut één ben je gefocust, die drive moet er zijn. Ik heb wel goals nodig, ja. De voorzet was perfect - een geweldige bal van Charles. Als je nu 18 of 31 bent, je wil scoren. Je wil meteen laten zien wat je kan en dat is gelukt.”

Volledig scherm Bas Dost wordt na zijn eerste goal voor Club Brugge gefeliciteerd door Ruud Vormer en aangever Charles De Ketelaere. © BSR Agency