Altidore schiet Toronto ondanks blessure naar finale MLS

Fan Mechelen valt in voor geblesseerde arbiter: 'Gelukkig was ik nuchter'

10:18 Nadat scheidsrechter Christof Dierick én zijn grensrechter geblesseerd uitvielen in het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk, stonden ze bij Mechelen even met de handen in het haar. Gelukkig bood Mechelaar Luc Bosmans uitkomst. De fan van de thuisploeg bood zijn hulp aan als vlaggenist.