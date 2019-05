‘Als Manchester City vanavond niet wint, is het over en uit’

Na de ontsnapping van Liverpool in Newcastle (2-3) moet Manchester City vanavond op eigen veld (21.00 uur) winnen van Leicester City om de koppositie te heroveren. De spanning is om te snijden met de finish in zicht. Krijgen we opnieuw een wisseling van de wacht? Gerard Wiekens (ex-Manchester City) en Erik Meijer (ex-Liverpool) laten op deze site wekelijks hun licht schijnen op de bloedstollende titelstrijd in de Premier League.

Door Wietse Dijkstra

Wordt het vanavond bij Manchester City – Leicester net zo spannend als zaterdag bij Newcastle - Liverpool?

Meijer: ,,We leven nog! Ondanks het uitvallen van Salah in Newcastle win je hem toch nog. Ik ben geen Origi-fan, maar de wissels pakten goed uit. Ook Shaqiri, van wie ik vind dat hij te weinig speelt, kon het team helpen. Ik ga vanavond met een paar dikke sokken lekker op de bank zitten. Dan zal ik na een half uur wel een andere zender moeten opzoeken, want als het 2-0 voor City staat, gaat ie af. Dan zap ik wel naar Omroep Max. Ik denk eerlijk gezegd dat City dat potje ijskoud gaat winnen.’’

Wiekens: ,,Voor de wedstrijd van Liverpool tegen Newcastle was ik bij 2-2 ingeschakeld. Ik dacht ‘dit moet ik meemaken.’ Als Liverpool had verloren, dan had City maandag kampioen kunnen worden. Maar helaas scoorden ze nog. Dat was wel een domper. Een geweldige wedstrijd? Nee man. Als Newcastle had gewonnen was het mooier geweest. Of het vanavond weer zo spannend wordt ligt eraan hoe snel er gescoord wordt. Als het lang gelijk blijft, zal de druk op City toenemen. Leicester is een lastige ploeg, ik zit dus niet rustig te kijken. Als City vanavond niet wint, is het over en uit denk ik. Dat zou een grote teleurstelling zijn.’’

Volledig scherm Invaller Divock Origi (27) kopt Liverpool vlak voor tijd naar de 2-3 winst bij Newcastle United. © REUTERS

Liverpool heeft een aantal punten (94) waarmee je normaal gesproken kampioen wordt. Is het seizoen ook geslaagd als dat niet lukt?

Wiekens: ,,Als Liverpool tweede wordt, hebben ze een fantastisch seizoen. In de Champions League en de Premier League hebben ze het goed gedaan. Alleen heb je niks. En als je geen prijzen pakt, kan ik me voorstellen dat ze bij Liverpool zullen zeggen dat het niet goed is. City en Liverpool zijn twee fantastische ploegen. Kijk alleen maar naar de grote afstand naar plaats drie. Het is eigenlijk zonde dat ze in dezelfde competitie zitten.’’

Meijer: ,,Het is sowieso een heel goed seizoen met de halve finale van de Champions League en deze massa aan punten. Als je dan een ploeg hebt die nóg beter is, moet je ze de hand schudden. Het is zoals vroeger met Agassi tegen Sampras, een strijd tussen twee ongelooflijke kanjers. Liverpool heeft maar één keer verloren, maar iets te vaak gelijkgespeeld. Die ene nederlaag tegen City was nog onnodig ook. Voor mij blijft het een heel bijzonder jaar. Maar de mensen die roepen dat Klopp altijd finales verliest en geen prijzen pakt, zullen hun gelijk wel gaan halen. Liverpool heeft de laatste jaren 450 miljoen euro geïnvesteerd. Dan verwacht je wel dat de club een keer een bekertje meepikt.’’

Bekijk hier de samenvatting van Newcastle United - Liverpool:

Gaat het Liverpool nog lukken om de Champions League-finale te halen na de 3-0 nederlaag in Barcelona?

Meijer: ,,Mijn gevoel zegt me dat het nog niet gedaan is. Barcelona heeft in de eerste wedstrijd zóveel geluk gehad. Als je nog een keer gaat proberen om die tweede goal te maken, lukt je dat nooit meer. Hoe die bal erin ging, kun je niet bedenken. Feit is dat Barcelona heeft geprofiteerd van een paar foutjes van Liverpool. En Liverpool heeft nagelaten om te scoren. Als je vijf, zes kansen krijgt, moet je er één maken. Zeker met de kwaliteiten die Liverpool heeft. Ik denk dat je tegen Barcelona drie keer kunt scoren. En in een verlenging op Anfield is alles mogelijk. Qua power en energie heeft Liverpool een streepje voor op Barcelona. Ik heb goede hoop dat ze denken ‘we zijn er al’.’’

Wiekens: ,,Nee. Als Salah en Firmino niet meedoen wordt het wel heel moeilijk voor Liverpool. Zij kunnen het verschil maken, hun vervangers zijn toch een stuk minder. In de heenwedstrijd heeft Liverpool goed meegevoetbald. Zij kregen kansen en Barcelona had Messi. Hij maakte het wél af. Het had eigenlijk 2-1 moeten worden.’’

Resterend programma Premier League:

Vanavond (21.00 uur):

Manchester City – Leicester City