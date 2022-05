Alle wegen leiden naar Tirana: nationale vrije dag en enorme autovrije zone voor fans Feyenoord en Roma

Met video Tammy Abraham schiet zowel AS Roma als Feyenoord de Europa League in

AS Roma en Feyenoord hebben zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League volgend seizoen. Dat is het gevolg van de 0-3 overwinning van AS Roma vanavond bij Torino. Komende woensdag staan de clubs tegenover elkaar in de Conference League-finale in Tirana.

21 mei