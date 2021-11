Alle ogen op de derby van Milaan, met ‘tijdreiziger’ Zlatan in de spits

Door Maarten Dekker



Als een barre voettocht door de woestijn, met het vruchtbare verleden nog slechts als een fata morgana aan de horizon. Zo bewoog de gevallen grootmacht AC Milan zich het afgelopen decennium zwalkend voort, in volstrekte duisternis, ver van de vertrouwde schijnwerpers. Lange tijd was succes ontzettend gewoon geweest in San Siro, met zeventien landstitels en zeven eindzeges in de Champions League. Maar de succesvolste Italiaanse club in Europa – mede dankzij het tijdperk met Gullit, Rijkaard en Van Basten – gleed sinds het kampioenschap van 2011 af naar een treurig niveau.