Alle Leipzig-spelers in de return wel met het goede shirt

Sommige spelers hadden een shirt met groot zwart-wit logo, andere droegen het shirt met het traditionele rood-gele logo. Onderzoek van Britse media geeft antwoord: er waren onvoldoende originele shirts voorhanden en daardoor zag Leipzig zich genoodzaakt met verschillende tricots aan te treden. ,,Op weg vanuit het hotel kwamen we erachter dat niet alle tenues compleet waren. Voor sommigen was het shirt met het juiste embleem niet meegenomen in de bus. We konden het ook niet op tijd oplossen", zei Nagelsmann.

Voor het einde van de eerste helft waren de goede shirts alsnog bezorgd in de kleedkamer van Leipzig. In de tweede helft speelde iedereen van de Duitse ploeg met het originele logo. ,,Alles is snel opgelost. In de return in Duitsland zullen we gewoon met alle juiste shirts spelen.”