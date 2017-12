Allardyce geeft spelers rust, Klaassen mag hopen op speeltijd

,,Ik wil de supporters die geld uitgeven om ons te komen bekijken alvast waarschuwen dat ik geen enkel risico wil nemen voor het duel met Liverpool'', zei Allardyce. ,,Het zou dwaas van me zijn om het risico te lopen dat iemand geblesseerd raakt en niet tegen Liverpool kan spelen.''



Everton is net als Apollon Limassol al uitgeschakeld in de Europa League. Allardyce debuteerde zaterdag op de bank bij Everton met een zege op Huddersfield Town (2-0). Hij had geen plaats voor Klaassen in zijn selectie.



De middenvelder verruilde afgelopen zomer Ajax voor Everton. Na het ontslag van trainer Ronald Koeman kreeg hij van interim-trainer David Unsworth ook nauwelijks speeltijd. Everton betaalde zo'n 28 miljoen euro voor Klaassen aan Ajax.