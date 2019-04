Alistair Dick won Europa Cup met Ajax én Spurs: ‘Cruijff was niet vriendelijk’

Bolton móet voetballen, ondanks boycot van de spelers

12:56 Bolton Wanderers is te verstaan gegeven dat de club de laatste twee competitiewedstrijden moet spelen, ook al boycotten de spelers die. De instructie is afkomstig van de English Football League, die erop rekent dat de club de noodzakelijke maatregelen treft. ,,We beseffen dat een aantal profspelers van de club niet beschikbaar is, maar we vertrouwen erop dat er genoeg spelers te vinden zijn om een team samen te stellen'', verklaarde het bestuur van de EFL.