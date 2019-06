Algerije verrast favoriet Senegal, Kenia wint derby

Met sterspeler Sadio Mané, terug na een schorsing, in de gelederen viel Senegal tegen. In de slotfase werd weliswaar een offensief ingezet, maar tot grote kansen leidde dat niet. Ook het spel was ondermaats.

Algerije, waar Youcef Belaili aanvaller Yacine Brahimi uit de basis verdrong, is dankzij de tweede zege in groep C al zeker van de volgende ronde.

Burenruzie

Kenia blijft dankzij de 3-2 zege op buurland Tanzania in de race voor de achtste finales. De ploeg van bondscoach Sébastien Migné kwam twee keer op een achterstand, maar maakte die uiteindelijk goed. Michael Olunga was met twee goals de grote man bij Kenia, dat nu drie punten heeft.



In de vermakelijke wedstrijd waren er heel wat verdedigingsfouten en maakte beide keepers geen al te beste indruk.



Senegal en Kenia strijden maandag om de tweede plaats in groep C. Senegal heeft een beter doelsaldo en heeft dus genoeg aan een gelijkspel. De nummers een en twee van zes poules en vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales.