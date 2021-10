Alfons Groenendijk duikt op in Turkije als rechterhand van Nuri Sahin

Tegen Leiden Amateurvoetbal vertelt Groenendijk dat het heel snel gegaan is: ,,Op zondag 3 oktober ben ik benaderd en gisteren is het rond gekomen. Voor mij is dit een prachtige uitdaging. Het schijnt een heel mooie stad te zijn en geweldig gelegen. Ik was het thuis zitten ook wel beu en dit komt als geroepen.”



Met Michael Lindeman is er nóg een Nederlandse assistent-coach aangesteld: ,,Die ken ik van mijn kortstondige avontuur in Abu Dhabi. Ik heb erg veel zin om aan deze klus te beginnen. In principe is het voor zeven maanden, maar wellicht langer wanneer het een succes wordt", aldus Groenendijk.



Groenendijk was tot december 2019 werkzaam als coach bij ADO Den Haag, vervolgens werd hij assistent van Mark Wotte bij Al-Wahda. Daar werden Groenendijk en Wotte nog voor de eerste wedstrijd op non-actief gezet.