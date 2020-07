Alderweireld gevierde man bij Spurs met winnende goal in North London Derby

Lang kon Arsenal echter niet genieten van die voorsprong, want twee minuten later werd David Luiz in de problemen gebracht door een slordige pass van zijn Bosnische teamgenoot Sead Kolašinac. De Braziliaanse centrumverdediger stond op het verkeerde been, reageerde traag en Heung-min Son profiteerde met een subtiele stift over Arsenal-doelman Emiliano Martínez: 1-1. Daarna schoot Ben Davies namens de Spurs de bal op de kruising en raakte Pierre-Emerick Aubameyang aan de andere kant met een uithaal de lat.



De derby leek na rust lange tijd af te stevenen op een gelijkspel, maar Toby Alderweireld kopte in de 81ste minuut knap binnen uit een hoekschop van Son. Steven Bergwijn viel direct na die goal nog in bij Spurs en kreeg in de 87ste minuut nog een gele kaart, maar kon in de slotfase verder weinig meer laten zien.