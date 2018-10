Alcácer is niet te stoppen: tien goals in 277 minuten

Paco Alcácer is dit seizoen niet te stoppen. De 25-jarige spits maakte afgelopen zomer de overstap van FC Barcelona naar Borussia Dortmund. Zijn gemiddelde sindsdien: een goal per 27 minuten. Alle tien zijn doelpogingen resulteerden in een goal.

Fransisco 'Paco' Alcácer speelde van 2011 tot 2016 voor Valencia, waar de talentvolle spits met 43 goals in 124 een transfer naar FC Barcelona verdiende. Daar moest Alcácer meestal genoegen nemen met een rol als bankzitter of invaller, maar in twee seizoenen kwam hij nog wel tot vijftien goals in vijftig wedstrijden. Afgelopen zomer koos de spits uit Torrent voor een overstap naar Borussia Dortmund, dat hem dit seizoen huurt van de kampioen van Spanje.

Bij Borussia Dortmund scoorde Alcácer dit seizoen al zeven keer in vier duels, een gemiddelde van een goal per 71 minuten. In de Bundesliga stond hij zelfs nog niet in de basis en scoort hij gemiddeld eens per 14 minuten. In de Champions League deed hij wel de hele wedstrijd mee in de 3-0 overwinning op AS Monaco, waarin hij één goal voor zijn rekening nam.

In de nationale ploeg van Spanje scoorde Alcácer afgelopen week drie keer in 106 minuten speeltijd, gemiddeld een goal per 35 minuten. Hij staat nu op tien goals in zestien interlands. Afgelopen donderdag speelde Alcácer 73 minuten tegen Wales (1-4 winst), waarin hij twee keer scoorde. Vanavond viel Alcácer in de interland tegen Engeland (2-3 nederlaag) na 57 minuten in en drie minuten later kopte hij al raak. Hij scoorde dit seizoen tien keer uit tien doelpogingen.

Alcácer draagt zijn doelpunten steevast op aan zijn vader, die in de zomer van 2011 overleed aan een hartaanval op de avond dat zijn zoon zijn eerste goal voor Valencia maakte. Kort na het verlaten van Mestalla na de 3-0 oefenzege op AS Roma zakte de vader van Alcácer op straat in elkaar, in het bijzijn van zijn zoon.