Aké en Bournemouth terug op aarde, geen goals in Leicester

Boca-River Noodweer zet streep door Superclásico

19:28 Het eerste duel in de finale van de Copa Libertadores is vanwege het noodweer in Argentinië uitgesteld. De Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate zouden het om 21.00 uur (Nederlandse tijd) opnemen in een nieuwe editie van de Superclásico, maar na lang overleg werd besloten het duel vandaag niet te spelen.