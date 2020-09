Aké debuteert met zege bij Manchester City

SamenvattingManchester City is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Premier League. Met debutant Nathan Aké de hele wedstrijd in het centrum van de verdediging werd met 1-3 gewonnen bij Wolverhampton Wanderers, de nummer zeven van de afgelopen twee seizoenen.

Aké mocht van trainer Pep Guardiola 90 minuten blijven staan. De van Bournemouth overgekomen verdediger moest tot het einde scherp blijven omdat Wolverhampton Wanderers in de 78ste minuut op 1-2 kwam via de Mexicaanse spits Raúl Jiménez . Gabriel Jesus besliste pas vijf minuten in blessuretijd de wedstrijd.



Kevin De Bruyne (strafschop) en Phil Foden kwamen in de eerste helft tot scoren voor de bezoekers.

Middenvelder Fernandinho fungeerde in de eerste competitiewedstrijd van City in het nieuwe seizoen als aanvoerder. De Braziliaan is de opvolger van de Spanjaard David Silva, die naar Real Sociedad is vertrokken.

Bij Manchester City ontbrak de Duitse international Ilkay Gündogan vanwege een positieve coronatest. Bij de Fransman Aymeric Laporte werd eerder ook al het longvirus aangetroffen. De verdediger behoorde daardoor voor de eerste competitiewedstrijd evenmin tot de selectie. Topscorer Sergio Agüero is nog niet speelklaar na een knieoperatie in juni.

Doelpuntenrecord

Door de vier goals bij Wolves - City werd er een doelpuntenrecord gevestigd in de Premier League. Sinds de Engelse competitie in 1995 uit twintig teams bestaat werd er nog nooit zoveel gescoord in een speelronde. Er vielen in de tien wedstrijden van de afgelopen dagen liefst 44 goals. Het vorige record stond op 43 doelpunten in speelronde 26 van het seizoen 2010/2011. In de eerste drie jaar van de Premier League bestond de competitie nog uit 22 teams. In speelronde 42 van het seizoen 1992/1993 werd er 53 keer gescoord, dat is qua goals en doelpuntengemiddelde het record.

