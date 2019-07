Ajax wenst De Jong en Barça op bijzondere wijze veel succes

De Jong ondergaat deze ochtend nog de medische keuring en zal 's middags een fotoshoot hebben in de fanshop nabij Camp Nou. 's Avonds volgt de presentatie op het veld in het mythische stadion en de persconferentie.



,,Hooghouden in een vol Camp Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. Zoiets wordt bijzonder om mee te maken”, vertelt De Jong in een interview met deze site. De beelden van spelerspresentaties bij grote clubs als Barcelona ken ik van vroeger van televisie van, nu maak ik het zelf mee. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten, maar dat maakt me ook niet zo veel uit. Ik laat het gewoon wel allemaal op me afkomen, probeer er vooral van te genieten. En verder maak ik me niet te druk. Ik ga me niet opeens anders voordoen dan dat ik ben. Ook in Barcelona blijf ik gewoon Frenkie. Op het veld en als persoon.’’