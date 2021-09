Ajax treft Besiktas in Champions League

LIVE | Atalanta en Inter op voorsprong, uitslagen en tussenstan­den in KNVB-be­ker

21 september Europa grijpt deze midweek aan voor veel competitie- en bekervoetbal. In de eredivisie, La Liga, Ligue 1 en Serie A is een volledig programma ingelast. In Engeland staat de League Cup op het programma en amateurclubs spelen de tweede voorronde in de KNVB-beker. Dit staat er op de rol! Volg de competitieduels in Nederland, Italië en Spanje in ons livecenter.