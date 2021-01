Ajax-target Fosu-Mensah voor keuring in Leverkusen

23 jaar Ajax hoopt Bayer Leverkusen te kloppen in strijd om handteke­ning Timothy Fo­su-Men­sah

11 januari Ajax is in een strijd met Bayer Leverkusen verwikkeld om de handtekening van Timothy Fosu-Mensah. De club van trainer Peter Bosz heeft vooralsnog de beste papieren om de in Amsterdam opgeleide verdediger te verlossen van zijn reserverol bij Manchester United.