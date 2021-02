Ajax stuurt miljoenenaankoop naar hekkensluiter Kroatië

4 eredivisiespelers in Top 10 Waanzinni­ge statistie­ken voor Noa Lang: effectief­ste talent van Europa met Haaland

8 februari Het zijn statistieken die de wereld rondgaan. Noa Lang (21) is de meest efficiënte speler in de Belgische Jupiler Pro League én hij prijkt bovenin het lijstje van meest effectiefste jongeren (tot en met 21 jaar) uit de vijftien beste competities in Europa, samen met Borussia Dortmund-fenomeen Erling Haaland.