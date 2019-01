Ajax-opponent Real Madrid gaat in eigen huis af tegen Sociedad

Na iets meer dan twee minuten spelen stond keek Madrid al tegen een achterstand aan in het eigen Bernabéu. Toen mocht Sociedad namelijk al aanleggen voor een strafschop, nadat Mikel Merino werd gevloerd door Casemiro. Spits Willian José wist daar wel raad mee en knalde de bal hard door het midden tegen het dak van de goal.



De Koninklijke was dus aangewezen op achtervolgen, maar er was de hele avond slechts één ploeg die de dienst uitmaakte in het matig gevulde Bernabéu. En dan werkte de arbitrage ook nog niet mee voor de tegenstander van Ajax volgende maand, want tot tweemaal toe werd er geen strafschop toegekend en na een uur moest het zelfs met tien man verder toen Lucas Vázquez zijn tweede gele kaart ontving.



Ondanks een paar oprispingen van de Madrilenen was het na de rode kaart helemaal gedaan. Sociedad had het dan ook aan zichzelf te wijten dat het niet al veel eerder wegliep bij de thuisploeg. De Basken misten op slordige wijze enkele flinke kansen, alvorens Ruben Pardo tien minuten voor tijd dan toch de nekslag gaf toen hem geen strobreed in de weg werd gelegd door de Madrileense defensie.



Nog pijnlijker zou de nederlaag worden, mocht grote rivaal FC Barcelona vanavond wel winnen van Getafe. Dan zou het verschil tussen de koploper en nummer 5 in La Liga namelijk oplopen tot 10 punten. Sociedad sluit weer aan bij de middenmoot, het staat nu elfde.