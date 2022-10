Ajax moet vrezen voor aanvalsmachine Napoli met 'buitenaardse' Kvaratskhelia

Column Thijs Zonneveld | Bij nader inzien was er toch nog een betere kleurencom­bi­na­tie voor Deense shirt

Het statement van kledingsponsor Hummel richting het WK voetbal in Qatar kan columnist Thijs Zonneveld wel bekoren. Het derde shirt van Denemarken is zwart, de kleur van de rouw. ‘Daar kun je cynisch of sceptisch over doen. Maar ik vind het een verademing.’

29 september