Ajax-aanwinst Chuba Akpom in Engeland uitgeroepen tot speler van het jaar, ook Erling Haaland in de prijzen

Chuba Akpom is uitgeroepen tot speler van het jaar van het Championship, het tweede niveau van Engeland. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Professional Footballers’ Association (PFA) Awards. Ook Erling Haaland van Manchester City en Bukayo Saka van Arsenal namen een prijs in ontvangst.

De PFA Awards zijn speciale awards waarmee de beste spelers van het afgelopen seizoen worden erkend en de prijzen staan bekend als zeer prestigieus, omdat de winnaars door voetballers zelf gekozen worden. De prijzen werden dinsdag uitgereikt op een gala in het Lowry Theatre in Manchester.

Akpom

Akpom, die deze zomer voor 12,3 miljoen euro (exclusief bonussen) naar Amsterdam werd gehaald, werd door zijn collega's verkozen tot speler van het jaar van het Championship. De Engelse spits maakte in 38 duels 28 doelpunten voor Middlesbrough. Ook gaf hij 2 assists. Mede door de goals van Akpom eindigde de club als vierde in de competitie, een plek die recht gaf op het spelen van nacompetitie. Promotie naar de Premier League werd, helaas voor Middlesbrough, niet gehaald. Coventry City was in de halve finale van de play-offs over twee wedstrijden te sterk.

Premier League

Speler van het jaar in de Premier League is Erling Haaland. De Noor scoorde maar liefst 36 keer in 35 wedstrijden in de hoogste Engelse competitie. Ook gaf hij acht assists. Manchester City werd, mede dankzij Haaland, vorig seizoen met 89 punten kampioen van Engeland.

De prijs voor jonge speler van het jaar ging naar Bukayo Saka van Arsenal. De 21-jarige Engelsman speelde afgelopen seizoen 38 duels voor de ploeg van manager Mikel Arteta en maakte in totaal 14 goals in de Premier League. Ook was hij goed voor 11 assists.

Het volledige Premier-League team van het jaar bestaat uit Aaron Ramsdale (Arsenal), John Stones (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Kieran Trippier (Newcastle United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Rodri (Manchester City), Martin Ødegaard (Arsenal), Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Bukayo Saka (Arsenal).

Er zijn in totaal vier Nederlanders die de prijs hebben gewonnen. In 1998 werd Dennis Bergkamp van Arsenal uitgeroepen tot speler van het jaar en in 2002 ging de eer naar Ruud van Nistelrooij, destijds speler van Manchester United. Ook Robin van Persie won de award. Hij ging er in 2012 als speler van Arsenal mee vandoor. De meest recente Nederlandse winnaar is Virgil van Dijk. Hij won de prijs in 2019 als speler van Liverpool.

